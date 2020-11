Musei e scuole, percorsi paralleli che possono diventare convergentI (Di venerdì 20 novembre 2020) Riavvolto il nastro si ricomincia. Una chiusura più blanda ma, come si dice in cucina, q.b. Quanto basta. Serve ad evitare che i luoghi di affollamento si trasformino in centri di contagio, che i respiri ravvicinati non siano propagatori di pulviscolo infetto, che le mani toccando le superfici non le contaminino col pericoloso pallino spinato. Per le autorità non c’è dubbio: meglio a casa. Chiusi i negozi, chiusi i bar, i ristoranti, le discoteche. Che i conti in banca, ammesso che esistano ancora, sprofondino pure in un rosso che neanche Dario Argento. Va bene così: quando c’è la salute tutto il resto non conta. Negli autobus, nelle metropolitane e nelle funicolari il contagio però assume altri parametri. Forse esso è proporzionale al tempo di permanenza nell’ambiente mobile che, per quanto di pochissimi metri quadri e saturo, specie in inverno, dei respiri ed esalazioni corporee dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Riavvolto il nastro si ricomincia. Una chiusura più blanda ma, come si dice in cucina, q.b. Quanto basta. Serve ad evitare che i luoghi di affollamento si trasformino in centri di contagio, che i respiri ravvicinati non siano propagatori di pulviscolo infetto, che le mani toccando le superfici non le contaminino col pericoloso pallino spinato. Per le autorità non c’è dubbio: meglio a casa. Chiusi i negozi, chiusi i bar, i ristoranti, le discoteche. Che i conti in banca, ammesso che esistano ancora, sprofondino pure in un rosso che neanche Dario Argento. Va bene così: quando c’è la salute tutto il resto non conta. Negli autobus, nelle metropolitane e nelle funicolari il contagio però assume altri parametri. Forse esso è proporzionale al tempo di permanenza nell’ambiente mobile che, per quanto di pochissimi metri quadri e saturo, specie in inverno, dei respiri ed esalazioni corporee dei ...

ticketinrome : RT @Roma: ??Musei in Comune, sulla ??piattaforma Google Suite proseguono gli appuntamenti di #aMICi per i possessori della Mic Card. Questa e… - IDontWantTo1312 : 10 giorni per lo shopping: intanto chiudiamo scuole, musei, teatri. - FerisTempora : Nessuno potrà a quel punto dire come già successo:<< Ci è caduto un macigno dal Cielo e non ce lo… - EmaRevenevents : RT @Roma: ??Musei in Comune, sulla ??piattaforma Google Suite proseguono gli appuntamenti di #aMICi per i possessori della Mic Card. Questa e… - romewise : RT @Roma: ??Musei in Comune, sulla ??piattaforma Google Suite proseguono gli appuntamenti di #aMICi per i possessori della Mic Card. Questa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei scuole Musei e scuole, percorsi paralleli che possono diventare convergentI Il Denaro La Sicilia resta zona arancione: ordinanza firmata dal ministro Speranza, sarà valida fino al 3 dicembre

L’ordinanza firmata da Speranza lascia quindi invariata la classificazione della Sicilia in zona arancione, come preannunciato ieri sera dal presidente della Regione Nello Musumeci. Resta quindi vieta ...

Le parole del 2020 da dimenticare secondo gli studenti

I temi di alcuni alunni della scuola media Brofferio nell'ambito del laboratorio di scrittura creativa attivato in questo periodo di didattica a distanza.

L’ordinanza firmata da Speranza lascia quindi invariata la classificazione della Sicilia in zona arancione, come preannunciato ieri sera dal presidente della Regione Nello Musumeci. Resta quindi vieta ...I temi di alcuni alunni della scuola media Brofferio nell'ambito del laboratorio di scrittura creativa attivato in questo periodo di didattica a distanza.