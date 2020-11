MISTER TESSER | “MONZA SQUADRA TOP | TIRIAMO FUORI IL NOSTRO MEGLIO”

Leggi su udine20

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ottava giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 laneroverde ospita il Monza allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Il Monza, a detta di tutti, è la grande favorita del campionato. Ha una rosa di primordine e adesso ha trovato anche un buon passo. Avversario importante, quindi, ma ancor più importante sarà la nostra prestazione. Dovremo scendere in campo con coraggio, personalità e senza avere alcun tipo di timore”. “Anche in questa partita dovremo fare i conti con numerose assenze, ma non ci dobbiamo piangere addosso. Pensiamo a chi c’è. Riprendiamo dopo la sosta, in cui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Scendiamo in campo consapevoli di dover e voler fare punti e muovere la classifica. Dobbiamo tirareil ...