Juventus, contro il Cagliari vincono i giovani: Pirlo sfrutta il talento (Di venerdì 20 novembre 2020) Domani sera, alle 20,45, si giocherà Juventus-Cagliari. Una partita importante per entrambe le squadre, ma specialmente per i padroni di casa, che hanno bisogno di una vittoria per rimanere agganciati al treno scudetto. I bianconeri però saranno pieni di assenze importanti, tra giocatori di grande esperienza e giovani. Bonucci e Chiellini, infortunati, non saranno del match, mentre Dybala e Chiesa partiranno dalla panchina. Quello su cui bisognerà concentrarsi è il numero di giovani che domani scenderanno in campo e che dovranno cercare di aiutarsi a vicenda. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus De Ligt e Bonucci, difensori della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Domani sera, alle 20,45, si giocherà. Una partita importante per entrambe le squadre, ma specialmente per i padroni di casa, che hanno bisogno di una vittoria per rimanere agganciati al treno scudetto. I bianconeri però saranno pieni di assenze importanti, tra giocatori di grande esperienza e. Bonucci e Chiellini, infortunati, non saranno del match, mentre Dybala e Chiesa partiranno dalla panchina. Quello su cui bisognerà concentrarsi è il numero diche domani scenderanno in campo e che dovranno cercare di aiutarsi a vicenda. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laDe Ligt e Bonucci, difensori della ...

romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - juventusfc : Racconto ?? In foto ?? La vittoria delle @JuventusFCWomen ieri contro la Florentia! - sportli26181512 : Ronaldo-Godin, 10 anni contro: derby a Madrid, finali di Champions e ora Juve-Cagliari: Ronaldo-Godin, 10 anni cont… - GiudaRossi : RT @RobertoSavino10: I 300 errori contro la Juventus (continua in thread) - sandro542 : @tvdellosport @MCriscitiello Ecco il motivo per cui sportitalia è il peggior canale che uno possa seguire!Faziosità… -