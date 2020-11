Gualtieri, in Cdm di stasera nuovi ristori per 1,3-1,4 miliardi (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Sarà già il Consiglio dei ministri di stasera ad approvare un dl ristori Ter da circa 1,3-1,4 miliardi di euro e un nuovo scostamento di bilancio, ha annunciato il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri, aggiungendo che le misure sono necessarie per sostenere le attività delle regioni diventate rosse nelle ultime due settimane e che dentro il provvedimento ci saranno anche il credito d’imposta sugli affitti e il rinvio di scadenze fiscali. “Per poter usare un’altra parte di risorse che ci deriva da aver avuto un andamento economico un po’ migliore delle previsioni e quindi di poter rimanere all’interno dei confini che avevamo già fissato per quest’anno, che è 10,8%, chiederemo al Parlamento l’autorizzazione ad uno scostamento che darà alcuni miliardi aggiuntivi per rafforzare da qui ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Sarà già il Consiglio dei ministri diad approvare un dlTer da circa 1,3-1,4di euro e un nuovo scostamento di bilancio, ha annunciato il Ministro dell’economia Roberto, aggiungendo che le misure sono necessarie per sostenere le attività delle regioni diventate rosse nelle ultime due settimane e che dentro il provvedimento ci saranno anche il credito d’imposta sugli affitti e il rinvio di scadenze fiscali. “Per poter usare un’altra parte di risorse che ci deriva da aver avuto un andamento economico un po’ migliore delle previsioni e quindi di poter rimanere all’interno dei confini che avevamo già fissato per quest’anno, che è 10,8%, chiederemo al Parlamento l’autorizzazione ad uno scostamento che darà alcuniaggiuntivi per rafforzare da qui ...

