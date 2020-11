Ambiente: Milano è la prima città che introduce anche il divieto di fumo all’aperto (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Comune di Milano si fa promotore di una serie di iniziative partendo dal mettere al bando il fumo all’aperto. Il consiglio comunale ha approvato ieri il nuovo Regolamento per la qualità dell’aria che dal 1 gennaio 2021 vieterà il fumo di sigaretta all’aperto tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Comune disi fa promotore di una serie di iniziative partendo dal mettere al bando il. Il consiglio comunale ha approvato ieri il nuovo Regolamento per la qualità dell’aria che dal 1 gennaio 2021 vieterà ildi sigarettatranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, L'articolo

BarbaraMeggetto : RT @MarcoGranelliMI: Approvato oggi il Regolamento Aria del @ComuneMI Un passaggio molto importante per l'ambiente di #Milano e la salute d… - discoradioIT : RT @MarcoGranelliMI: Approvato oggi il Regolamento Aria del @ComuneMI Un passaggio molto importante per l'ambiente di #Milano e la salute d… - SonSempreIoEh : il divieto di fumare per migliorare l'ambiente. chissà che si sono fumati prima di pensare sta puttanata… - fedefarne1 : RT @MarcoGranelliMI: Approvato oggi il Regolamento Aria del @ComuneMI Un passaggio molto importante per l'ambiente di #Milano e la salute d… - davidebassani : RT @MarcoGranelliMI: Approvato oggi il Regolamento Aria del @ComuneMI Un passaggio molto importante per l'ambiente di #Milano e la salute d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Milano Ambiente, gli italiani pagano caro il prezzo dell'inquinamento: a Milano oltre 2mila euro a testa all'anno Borderline24 - Il giornale di Bari Ambiente: Milano è la prima città che introduce anche il divieto di fumo all’aperto

Il Comune di Milano si fa promotore di una serie di iniziative partendo dal mettere al bando il fumo all'aperto. Il consiglio comunale ha approvato ieri ...

MILANO: FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE IN...

Milano, 19 novembre 2020 – E’ stato siglato nella giornata odierna un Protocollo d’Intesa tra la Direzione Territoriale Lombardia di ADM, il Corpo di Polizia Locale di Milano e la Camera di Commercio ...

Il Comune di Milano si fa promotore di una serie di iniziative partendo dal mettere al bando il fumo all'aperto. Il consiglio comunale ha approvato ieri ...Milano, 19 novembre 2020 – E’ stato siglato nella giornata odierna un Protocollo d’Intesa tra la Direzione Territoriale Lombardia di ADM, il Corpo di Polizia Locale di Milano e la Camera di Commercio ...