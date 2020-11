Quirinale: Mattarella riceve Sport e Salute e loda progetto Legend, 'iniziativa preziosa' (2) (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) su Notizie.it.

Quirinale : #coronavirus, #Mattarella: tutti operino nella stessa direzione senza polemiche scomposte. Siamo di fronte a un nem… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo #Verdone per fargli gli auguri per il 70º compleanno… - Agenzia_Ansa : #Mattarella, stop a polemiche scomposte per vantaggi di parte. Il virus è un nemico insidioso che può travolgere t… - Gazzetta_it : #Mattarella riceve al #Quirinale i campioni per promuovere i valori dello #sport e della #salute - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve Sport e Salute e loda progetto Legend, 'iniziativa preziosa' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella Le grandi manovre sognando il Quirinale La Gazzetta del Mezzogiorno Quirinale: Mattarella riceve Sport e Salute e loda progetto Legend, ‘iniziativa preziosa’ (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il pensiero del presidente è andato soprattutto ai ragazzi, già provati dal lockdown di primavera e ancora oggi costretti a vivere il percorso scolastico in con ...

Sport: Mattarella a progetto Legend, 'iniziativa preziosa'

ROMA, 19 NOV - Una "iniziativa bellissima e preziosa per i valori di rilancio, di ripresa e di proiezione verso un ritorno alla normalità". Sono le parole che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, s ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il pensiero del presidente è andato soprattutto ai ragazzi, già provati dal lockdown di primavera e ancora oggi costretti a vivere il percorso scolastico in con ...ROMA, 19 NOV - Una "iniziativa bellissima e preziosa per i valori di rilancio, di ripresa e di proiezione verso un ritorno alla normalità". Sono le parole che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, s ...