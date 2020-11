PS5 e DualSense | il feedback aptico è stato progettato dagli stessi sviluppatori dell' HD Rumble dei Joy-Con di Switch

(Di giovedì 19 novembre 2020) PS5 e il controllerhanno una serie di nuove funzionalità per i giochi next-gen che puntano a un'immersione totale nell'esperienza. Tra queste nuove funzionalità c'è ildel, che porta l'utente in gioco attraverso una vibrazione avanzata. Stranamente, mentre il controllerè uno dei principali punti di forza di PS5, la caratteristica delnon è stata sviluppata specificamente da Sony. Ancora più interessante è il fatto che la società dietro la feature, chiamata in modo appropriato Immersion, aveva precedentemente creato una funzionalità simile. Quando Nintendo ha lanciato per la prima volta, ha puntato forte sull'HDdei suoi Joy-Con. Alcuni hanno paragonato l'HD ...

jessyseonoob : La #PS5 dispo sur #amazonfr ! - Eurogamer_it : #PS5: ecco da chi è stato sviluppato il feedback aptico di #DualSense. - RolexAlex_G : @CorraBaso @PlayStationIT PS5, DualSense e caffè tutto in White??. - elkunaguero10 : Che figata il dualsense al posto del cuore #PS5 - PascalM16942301 : ?? OGGI GIOVEDI 19 NOVEMBRE 2020 RILASCIO DI: Controller wireless DualSense per PlayStation 5 Sony Controller… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 DualSense

Emergono i dettagli tecnici della versione per la next-gen di Sony. È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco de Il Signore degli Anelli, ma le cose cambieranno l'anno prossimo con The Lord Of The R ...Stamane, l'attesa PS5 è tornata disponibile su due importanti siti, ma dopo pochi secondi dalla riapertura sono andati in tilt.