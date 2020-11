Probabili formazioni Juventus-Cagliari | ottava giornata Serie A 2020 21

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi, match dell’di/21. Si gioca alle 20:45 di sabato 21 novembre nella cornice dell’Allianz Stadium. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– La Vecchia Signora perde Bonucci, ma per sua fortuna riabbraccia De Ligt: l’ex Ajax guiderà la difesa a tre insieme a Demiral e Danilo. A centrocampo Frabotta e Arthur partono in vantaggio rispetto ad Alex Sandro e Bentancur, mentre davanti è confermato il terzetto formato da Kulusevski, Ronaldo e Morata. Da valutare le condizioni di Chiesa, in dubbio per il match dello Stadium.– Formazione tipo per Di Francesco, ...