Massimo Bottura | “Ho avuto 865 € di rimborso Come fanno gli altri?”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lo chef italiano non le manda a dire La situazione dei ristoranti italiani non è di certo delle più rosee visto che quasi in tutta Italia sono chiusi e nelle zone dove non lo sono possono lavorare in alcune fasce orarie dalla giornata., chef italiano e proprietario dell‘Osteria Francescana, ristorante pluripremiato, ha dato un’idea, con le sue parole, di quello che sta succedendo durante la tavola rotonda organizzata da Fipe-Confcommercio. Per sostenere le spese relative alla messa a norma dei locali tra macchine destinate alla purificazione dell’aria, mascherine, gel, scanner mi sono visto riconoscere una quota di 865 euro. Ma che rimborsi sono?Non ci pago neanche gli stipendi. Lo chef ha precisato poi che la sua è una struttura solida ma non tutti i ristoranti possono contare su questo e si troveranno in difficolta. Ha anche ...