“Le giudici donne sono troppo emotive”, prof viene cacciato dall’Università di Bari (Di giovedì 19 novembre 2020) Bari, 19 nov – «Non ci possono essere giudici donne, perché giudicare vuol dire essere imparziali e le donne invece sono condizionate dall’emotività». Per questa frase, pronunciata durante una lezione e apparsa su di una slide, il professor Donato Mitola è stato sospeso con effetto immediato dal rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, che ha disposto «nelle more di definitive determinazioni in merito, l’immediata sospensione del dottor Donato Mitola dall’incarico di cultore della materia e da qualsiasi altra attività di didattica e di ricerca di questa Università». Le frasi contestate Tutto ha avuto origine dalla segnalazione di una nota associazione studentesca che in una nota si è rivolta al presidente della Scuola di Medicina, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 novembre 2020), 19 nov – «Non ci posessere, perché giudicare vuol dire essere imparziali e leinvececondizionate dall’emotività». Per questa frase, pronunciata durante una lezione e apparsa su di una slide, ilessor Donato Mitola è stato sospeso con effetto immediato dal rettore dell’Università diStefano Bronzini, che ha disposto «nelle more di definitive determinazioni in merito, l’immediata sospensione del dottor Donato Mitola dall’incarico di cultore della materia e da qualsiasi altra attività di didattica e di ricerca di questa Università». Le frasi contestate Tutto ha avuto origine dalla segnalazione di una nota associazione studentesca che in una nota si è rivolta al presidente della Scuola di Medicina, il ...

matteorenzi : Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermaz… - silviarizzi15 : RT @perchetendenza: 'Bioetica': Perché è stato sospeso il professore Uniba Donato Mitola, che in una lezione ha affermato che 'non ci posso… - SAPHIRYEN : RT @femmefleurie: SOSPESO IL PROFESSORE UNIBA CHE HA DETTO CHE LE DONNE NON POSSONO DIVENTARE GIUDICI, GODO COGLIONE DI MERDA - veterof76 : RT @radio_zek: “No a giudici donna, sono troppo emotive'; 'Le madri devono stare a casa coi bambini'; 'Le coppie gay non possono crescere f… - xxrandomuser : RT @femmefleurie: SOSPESO IL PROFESSORE UNIBA CHE HA DETTO CHE LE DONNE NON POSSONO DIVENTARE GIUDICI, GODO COGLIONE DI MERDA -

