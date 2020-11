Ex calciatore sciolto nell’acido: “L’ho spinto nel bidone, ma era già morto”. Cosa è successo al 35enne (Di giovedì 19 novembre 2020) Quella che vi stiamo raccontando è una vicenda che risale al novembre 2017, quando fu ucciso il calciatore Andrea La Rosa. A parlare è Raffaele Rullo, il 37enne imputato insieme a sua madre, Antonietta Biancaniello, nel processo che si è aperto davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano. Anche la madre ha voluto parlare e ha precisato: “Era già morto quando l’ho spinto nel bidone”. La ricostruzione del delitto – Secondo la ricostruzione della procura, il 14 novembre del 2017 Andrea La Rosa fu attirato in casa con l’inganno dai due imputati, narcotizzato e chiuso in un bidone riempito con il gasolio e poi cosparso di acido muriatico. Sempre secondo le indagini, Il 35enne, all’epoca direttore sportivo del Brugherio Calcio, era ancora vivo prima di essere immerso nel liquido corrosivo e morì per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Quella che vi stiamo raccontando è una vicenda che risale al novembre 2017, quando fu ucciso ilAndrea La Rosa. A parlare è Raffaele Rullo, il 37enne imputato insieme a sua madre, Antonietta Biancaniello, nel processo che si è aperto davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano. Anche la madre ha voluto parlare e ha precisato: “Era già morto quando l’honel”. La ricostruzione del delitto – Secondo la ricostruzione della procura, il 14 novembre del 2017 Andrea La Rosa fu attirato in casa con l’inganno dai due imputati, narcotizzato e chiuso in unriempito con il gasolio e poi cosparso di acido muriatico. Sempre secondo le indagini, Il, all’epoca direttore sportivo del Brugherio Calcio, era ancora vivo prima di essere immerso nel liquido corrosivo e morì per ...

