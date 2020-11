Cattivi sovranisti e buone Ong Baldassarre | un messaggio per Sassoli | cosa dimentica sui migranti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Peril mondo sembra dividersi traOng”. Così Simona, eurodeputata della Lega, ha commentato le dichiarazioni che il presidente ha reso in occasione della conferenza parlamentare su migrazione e asilo in Europa. “Non ha perso l'occasione per incensare le organizzazioni non governative - ha continuato la- e il buon lavoro che fanno come ‘taxi del mare' per i clandestini. Vorrei ricordare ache solo il 35% deiche arriva in Italia sono veramente profughi in cerca di asilo, il resto sono persone che troppo spesso vagano per il territorio, finendo inesorabilmente nelle mani della criminalità organizzata, causando enormi problemi sociali, sanitari e di ordine pubblico”. Per ...