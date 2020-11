Calciomercato | Paredes idea Inter | Conte lo adora

sportli26181512 : Inter: Lautaro benedice l'intesa con Paredes VIDEO: L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez...… - interchannel_ic : - TUTTOJUVE_COM : Paredes, Inter in vantaggio sulla Juve? I nerazzurri offrono Eriksen al PSG - interliveit : #Inter, negli ultimi giorni del mercato estivo è saltato lo scambio #Brozovic-#Paredes - passione_inter : Andreazzoli presenta Paredes: 'Ha doti morali e caratteriali, ottima tecnica e fisico. Ecco il suo ruolo ideale' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Paredes

Andreazzoli continua parlando delle qualità di Paredes: “ Di sicuro incidono sempre le doti morali e caratteriali, la capacità di sacrificio, la partecipazione, la velocità di pensiero, un’ottima tecn ...Non sono bastati gli innesti a centrocampo delle ultime due sessioni di mercato. Da Barella a Sensi, passando per Eriksen e Vidal, l'Inter di Conte non trova pace nel centro del campo, o meglio, non t ...