Aurora Ramazzotti guarita dal Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, è tornata su Instagram per rassicurare tutti i suoi tanti fan. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, nelle scorse settimane, come molti italiani, è stata colpita dal Coronavirus. Anche il fidanzato Goffredo Cerza si è ammalato di Covid-19. Poche ore fa, la giovane conduttrice ha affidato ai propri social alcune riflessioni su questa brutta malattia dopo la guarigione: “Sto vivendo questo lockdown male rispetto all’ultima volta, forse perché ho avuto il Covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente”. Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo positivi al Covid-19 Aurora, in questi giorni di silenzio dai social ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 19 novembre 2020), nelle scorse ore, è tornata su Instagram per rassicurare tutti i suoi tanti fan. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, nelle scorse settimane, come molti italiani, è stata colpita dal Coronavirus. Anche il fidanzato Goffredo Cerza si è ammalato di-19. Poche ore fa, la giovane conduttrice ha affidato ai propri social alcune riflessioni su questa brutta malattia dopo la guarigione: “Sto vivendo questo lockdown male rispetto all’ultima volta, forse perché ho avuto ile non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente”.e il suo fidanzato Goffredo positivi al-19, in questi giorni di silenzio dai social ...

