Ufficiale, Romania-Norvegia 3-0. Presa la stessa decisione di Juve-Napoli

Ufficiale, Romania-Norvegia 3-0 a tavolino Attraverso un comunicato Ufficiale, la UEFA ha confermato il 3-0 a tavolino in favore della Romania. La Norvegia, non ha …

Romania-Norvegia come Juventus-Napoli. La UEFA ha infatti comminato 3-0 a tavolino in favore della nazionale di Bucarest, dopo che la selezione di Oslo ...

Juve-Napoli: l'Uefa assegna il 3-0 per la Romania, altro precedente contro il Napoli

La Norvegia non era andata in Romania per la positività di Elabdellaoui al Covid. La partita non si era disputata. Oggi il comitato etico dell'Uefa ha dato partita persa ai norvegesi ...

Romania-Norvegia come Juventus-Napoli. La UEFA ha infatti comminato 3-0 a tavolino in favore della nazionale di Bucarest, dopo che la selezione di Oslo ...La Norvegia non era andata in Romania per la positività di Elabdellaoui al Covid. La partita non si era disputata. Oggi il comitato etico dell'Uefa ha dato partita persa ai norvegesi ...