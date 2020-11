Su o giù? Previsione dei prezzi di Chainlink (LINK) per dicembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il prezzo di ChainLINK (LINK) è passato da 11,8$ a 14,2$ in meno di cinque giorni e il prezzo attuale è di circa 13,4$. La tendenza principale di questa criptovaluta rimane rialzista e ChainLINK punta a 15$ mentre il trend rialzista continua. Analisi fondamentale: il futuro sembra roseo ma c’è ancora incertezza attorno al progetto La maggior parte delle principali criptovalute è salita di prezzo questa settimana e anche il prezzo di ChainLINK è supportato da questa situazione positiva. ChainLINK è una rete Oracle decentralizzata che fornisce dati del mondo reale a smart contract sulla blockchain. ChainLINK è uno dei token DeFi che dovrebbero salire alle stelle nello stesso modo in cui ha ... Leggi su invezz (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il prezzo di) è passato da 11,8$ a 14,2$ in meno di cinque giorni e il prezzo attuale è di circa 13,4$. La tendenza principale di questa criptovaluta rimane rialzista epunta a 15$ mentre il trend rialzista continua. Analisi fondamentale: il futuro sembra roseo ma c’è ancora incertezza attorno al progetto La maggior parte delle principali criptovalute è salita di prezzo questa settimana e anche il prezzo diè supportato da questa situazione positiva.è una rete Oracle decentralizzata che fornisce dati del mondo reale a smart contract sulla blockchain.è uno dei token DeFi che dovrebbero salire alle stelle nello stesso modo in cui ha ...

