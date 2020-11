Raoul Bova inedito: “Mi sveglio e lo faccio nel cuore della notte” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ultimamente si è parlato di Raoul Bova per via della sua “trasformazione”. L’attore, che sul red carpet della Festa del cinema di Roma è effettivamente apparso molto dimagrito, ha poi confidato di aver perso 20 kg. A Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato che una serie di eventi negativi come la perdita di entrambi i genitori, morti a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altra (il padre Pino è scomparso a gennaio 2018, la madre Rosa a novembre 2019, ndr) e la frattura di una gamba gli hanno fatto perdere l’equilibrio portandolo quindi a prendere peso. Raoul ha quindi cambiato stile di vita, ha deciso di ritrovare la forma e la serenità e ora le cose sono decisamente migliorate. Ora, altre confidenze inedite di uno degli attori più fascinosi e amati. (Continua dopo la foto) Raoul ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ultimamente si è parlato diper viasua “trasformazione”. L’attore, che sul red carpetFesta del cinema di Roma è effettivamente apparso molto dimagrito, ha poi confidato di aver perso 20 kg. A Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato che una serie di eventi negativi come la perdita di entrambi i genitori, morti a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altra (il padre Pino è scomparso a gennaio 2018, la madre Rosa a novembre 2019, ndr) e la frattura di una gamba gli hanno fatto perdere l’equilibrio portandolo quindi a prendere peso.ha quindi cambiato stile di vita, ha deciso di ritrovare la forma e la serenità e ora le cose sono decisamente migliorate. Ora, altre confidenze inedite di uno degli attori più fascinosi e amati. (Continua dopo la foto)...

