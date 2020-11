Maddie, il pedofilo Bruckner picchiato in tribunale: ma presto sarà libero (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il principale sospettato di aver rapito ed ucciso la piccola Maddie McCann nel 2007 sarebbe stato aggredito mentre era in attesa di una udienza. Finisce di nuovo in prima pagina Christian Brueckner, il 43enne tedesco sospettato per la scomparsa, ormai tredici anni fa, della piccola Maddie McCann in Portogallo. Una vicenda che è ancora vivida … L'articolo Maddie, il pedofilo Bruckner picchiato in tribunale: ma presto sarà libero proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il principale sospettato di aver rapito ed ucciso la piccolaMcCann nel 2007 sarebbe stato aggredito mentre era in attesa di una udienza. Finisce di nuovo in prima pagina Christian Brueckner, il 43enne tedesco sospettato per la scomparsa, ormai tredici anni fa, della piccolaMcCann in Portogallo. Una vicenda che è ancora vivida … L'articolo, ilin: masaràproviene da www.meteoweek.com.

