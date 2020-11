Didattica a distanza: uno studente su tre ha trovato difficoltà, per 6 su 10 la dad ha creato stress (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati del rapporto Unicef The future we want - Essere adolescenti ai tempi del Covid-19, nato per conoscere come l'emergenza sanitaria abbia cambiato la percezione che gli adolescenti in Italia hanno del loro benessere, l'impatto che il virus ha avuto nelle loro vite. L'articolo Didattica a distanza: uno studente su tre ha trovato difficoltà, per 6 su 10 la dad ha creato stress . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati del rapporto Unicef The future we want - Essere adolescenti ai tempi del Covid-19, nato per conoscere come l'emergenza sanitaria abbia cambiato la percezione che gli adolescenti in Italia hanno del loro benessere, l'impatto che il virus ha avuto nelle loro vite. L'articolo: unosu tre hadifficoltà, per 6 su 10 la dad ha

MediasetTgcom24 : Accordo governo-gestori: da oggi didattica a distanza senza consumare giga - SkyTG24 : Ogni giorno dal 6 novembre, inizio del #lockdown in Piemonte, Anita prende il banchetto, la sedia, i libri e il tab… - Agenzia_Ansa : Per gli studenti didattica a distanza senza consumare giga . L'invito del Governo è stato già accolto da Tim, Vodaf… - mysupermenx : RT @babypumpkinpie: la didattica a distanza sta funzionando davvero bene e gli studenti non sono per niente stressati ? ???????????????? ?????????????? ??… - Rosarossa4ever : Comunque, la didattica a distanza, va bene solo per le università ?? e per i corsi senza obbligo di frequenza… -