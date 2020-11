Covid: record giornaliero di nuovi casi in Corea del Sud (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud e per il quinto giorno consecutivo ne sono stati registrati oltre 200 in 24 ore. Lo riporta il Guardian. L'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Continuano ad aumentare idi coronavirus indel Sud e per il quinto giorno consecutivo ne sono stati registrati oltre 200 in 24 ore. Lo riporta il Guardian. L'...

Piu_Europa : Con il #Covid, record assoluto di debito pubblico. E cosa ne stiamo facendo? Nazionalizzazioni e sussidi a pioggi… - Agenzia_Ansa : In #Austria torna il #lockdown totale, crescita record dei contagi da #Covid. Il cancelliere Kurz: 'Non incontrate… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Giappone, 1.600 casi in un giorno Incrementi significativi a #Tokyo e nel nord del Paese.… - gio_triolo : Quando qualcosa non va si deve ammettere l'errore, quanto meno per non ripeterlo. Ieri a causa del #Covid_19 ci son… - iconanews : Covid: record giornaliero di nuovi casi in Corea del Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record giornaliero di nuovi casi in Corea del Sud - Asia Agenzia ANSA Borse, tra covid e vaccini, l’Europa è piatta ma Tokyo è negativa (dopo i massimi di ieri)

I future sulle azioni europee fanno ipotizzare un’apertura piatta sulle Borse europee, con con Londra e Francoforte poco sotto lo zero, Milano e Parigi poco sopra. In Asia, Tokyo ha chiuso in negativo ...

Slow Food: la guida 2020 alle osterie d'Italia che non si arrendono alla crisi

Neppure il Covid-19 ha tolto alle osterie il ruolo di faro della nostra ristorazione, non solo in provincia. Come sempre a trovare le migliori c'è la guida di Slow Food che quest'anno non ha assegnato ...

I future sulle azioni europee fanno ipotizzare un’apertura piatta sulle Borse europee, con con Londra e Francoforte poco sotto lo zero, Milano e Parigi poco sopra. In Asia, Tokyo ha chiuso in negativo ...Neppure il Covid-19 ha tolto alle osterie il ruolo di faro della nostra ristorazione, non solo in provincia. Come sempre a trovare le migliori c'è la guida di Slow Food che quest'anno non ha assegnato ...