Covid | Cirio | ' In Piemonte indice Rt è sceso da 2 | 16 a 1 | 37'

Secondo il governatore Alberto Cirio, in Piemonte "ci sono dei dati positivi" sulla diffusione del coronavirus. "L'Rt era 2,16 oggi 1,37 - ha detto -, l'aumento quotidiano dei ricoverati è passato da ...

Sanità Piemonte, Rossi (PD): “Pochi i vaccini antinfluenzali per le categorie 'non a rischio'"

“Occorre uno sforzo da parte della Regione perché l’impossibilità di vaccinarsi da parte dei singoli cittadini potrebbe rivelarsi un problema sanitario difficilmente gestibile” ...

