Salvini propone il commissario in Calabria | ma lui non lo sa

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 17 novembre 2020) Sentirsi chiamati in causa, senza saperlo e senza aver dato la propria disponibilità. Questa volta a farlo non è il governo, ma il leader della Lega Matteo. Durante una diretta video sui social, l’ex ministro dell’Interno ha – ovviamente – criticato l’operato del governo sulla (non) gestione del caosalla Sanità in. Poi ha fatto un nome e un cognome che ha preso di sorpresa anche il diretto interessato: si tratta di Pellegrino Mancini, – Direttore del Centro Regionale Trapianti Grande Ospedale Metropolitano ‘Bianchi-Melacrino-Morelli’ di Reggio. Una professionista calabrese che, però, non sapeva nulla di questa mozione in suo favore. LEGGI ANCHE > Il web sovranista è convinto che i medici di ...