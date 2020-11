Pandemia Covid19 La demenza | consegueza dell’uso delle mascherine

europainitalia : La #CommissioneUE approva gli aiuti di Stato ???? in favore del turismo italiano. Un regime da 175 mln ?? andrà a sost… - reportrai3 : All’inizio della pandemia di #Covid19 la Germania poteva contare su 28 mila posti di terapia intensiva. L’Italia, n… - reportrai3 : La catena di eventi e di errori nella gestione della pandemia di #Covid19 in Italia #Report da rivedere: 'Balla co… - MarcelloMinenna : RT @bancaditalia: La nuova nota #Covid19 #Bankitalia analizza l’impatto dello shock generato dall’epidemia su 730.000 società di capitali i… - ItPrevidenziali : #GiorgioRighetti, @acri_ufficiale, chiude introduzione tavola rotonda ricordando impegno straordinario #FoB nel far… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia Covid19

BlogSicilia.it

"Stiamo assistendo ad un proliferare di fake news non solo sull’arrivo e l’efficacia dei vaccini, ma anche sui contenuti dei vari DPCM". Lo ha dichiarato in una nota il Presidente dell’Osservatorio Na ...In maggio aveva partecipato a una protesta contra la nuova legge sulla sicurezza, approvata poi il 30 giugno. L’accusa è di aver causato disordini in un luogo pubblico. Dopo i parlamentar ...