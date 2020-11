Calabria, Spirlì a ‘La Zanzara’: “Gino Strada? Dovranno passare sul mio corpo per fare le nomine. Non abbiamo bisogno di missionari” (Di martedì 17 novembre 2020) “Gino Strada? La sua nomina in Calabria non arriverà, Dovranno passare sul mio corpo per fare le nomine. Basta! Qua non abbiamo bisogno di missionari di nessun tipo, la Calabria non è l’Afghanistan“. Così, ai microfoni de “La Zanzara” (Radio24), il presidente ad interim della Regione Calabria, Nino Spirlì, commenta l’ipotesi di una nomina di Gino Strada a commissario della Sanità in Calabria dopo la rinuncia all’incarico da parte di Eugenio Gaudio. “Il governo la deve smettere di pensare al commissariamento in Calabria – sbotta Spirlì – La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Gino? La sua nomina innon arriverà,sul mioperle. Basta! Qua nondi missionari di nessun tipo, lanon è l’Afghanistan“. Così, ai microfoni de “La Zanzara” (Radio24), il presidente ad interim della Regione, Nino Spirlì, commenta l’ipotesi di una nomina di Ginoa commissario della Sanità indopo la rinuncia all’incarico da parte di Eugenio Gaudio. “Il governo la deve smettere di pensare al commissariamento in– sbotta Spirlì – La ...

Adnkronos : #Calabria, #Spirli: '#Strada commissario? Dovranno passare sul mio corpo' - RaiNews : “In 11 anni di commissariamento la #Calabria è peggiorata. E oggi, per colpa dei Commissari che non l’hanno redatto… - fattoquotidiano : Calabria, Spirlì: “Incontrare Gino Strada? Io parlo con tutti, tranne che con il demonio” - CappaManlio : RT @ImolaOggi: Sanità, Spirlì: 'Gino Strada in Calabria? Il governo dovrà passare sul mio corpo' - cixpasticcio : RT @janavel7: Spirlì contro Strada: 'Devono passare sul mio cadavere'. Lo dice uno che è diventato Presidente della Regione passando -lette… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Spirlì Calabria: Di Maio, 'scelta commissario ideale non è stata possibile' Affaritaliani.it