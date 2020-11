Bale punge il Real Madrid | «Al Tottenham mi amano tutti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) Gareth, attaccante del, ha lanciato una nuova provocazione al: le dichiarazioni del calciatore gallese Gareth, attaccante del, ha lanciato una nuova provocazione al. Le dichiarazioni del calciatore gallese alla vigilia del match di Nations League contro la Finlandia. «È bello giocare di nuovo, è bello essere in un posto dove mie mi sento amato. Sto recuperando la mia forma fisica, ma giocare è ciò che rende felicii calciatori. C’è ancora molto da migliorare, ma ci vuole tempo per abituarsi a giocare di nuovo tante partite in pochi giorni. Sono sulla buona strada, sono passate solo sei settimane da ...