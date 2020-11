Oggi è un altro giorno | Paola Perego | gli attacchi di panico e la rinascita

(Di lunedì 16 novembre 2020)si è raccontata a cuore aperto ai microfoni diè un. Intervistata da Serena Bortone, la conduttrice è tornata in tv dopo aver superato l’infezione da Coronavirus, pronta a ricominciare la sua avventura sul piccolo schermo al timone del suo nuovo programma Il filo rosso, in onda dal 21 novembre.si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua esperienza col Covid, della sua carriera, del rapporto con il suo nipotino Pietro e degli uomini della sua vita. La conduttrice è tornata a confessarsi suglididi cui ha sofferto in passato e di cui ha parlato nel suo libro Dietro le quinte delle mie paure: “Non è semplice da fare ...

carolafrediani : ?? Uscita la mia newsletter #GuerrediRete. Oggi si parla di: - #Alziamolatesta, la campagna ITA dei lavoratori tech… - poliziadistato : La famiglia della #PoliziadiStato perde oggi un altro suo figlio. Ci ha lasciati a 44 anni Gaetano Fuso. Una vita s… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Il caos della tripartizione “semaforica”. E De Luca vorrebbe botte piena, moglie ubriaca e u… - MilkoSichinolfi : RT @MPSkino: Il mio endorsementdi oggi è per Giuliana ?@giu33liana La sua immagine 'bianca' mi ricorda un'attività di molto tempo fa: 'Pro… - BomprezziMarco : RT @MPSkino: Il mio endorsementdi oggi è per Giuliana ?@giu33liana La sua immagine 'bianca' mi ricorda un'attività di molto tempo fa: 'Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Fiorentina.it

Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Ruggero Po (giornalista, Asvis). Ospiti: Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Flavio Natale, Co-referente Gruppo di L ...Il Baviera Mokinba Hotel di via Castaldi, in zona Repubblica, è da oggi la quarta struttura di Milano convertita in spazio per le quarantene. Le immagini dell'Hotel e le parole del direttore Fabrizio ...