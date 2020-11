Nuoto | 100 misti in vasca corta | Dressel stabilisce il nuovo record con 49 88

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Isl, record del mondo di Dressel nei 100 misti Tempo di 49''88, è il primo uomo sotto i 50 secondi… - sportli26181512 : Nuoto, ISL: Dressel record mondiale nei 100 misti. E' il primo a scendere sotto i 50'': Caeleb Dressel conquista un… - Alessan34958222 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Isl, record del mondo di Dressel nei 100 misti Tempo di 49''88, è il primo uomo sotto i 50 secondi #SkySport… - RaiSport : ?? #Nuoto: #Dressel, #record del Mondo nei 100 misti Nel corso della International Swimming League, lo statunitense… - xenobot_yeah : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Isl, record del mondo di Dressel nei 100 misti Tempo di 49''88, è il primo uomo sotto i 50 secondi #SkySport… -

BUDAPEST - Caeleb Dressel stabilisce a Budapest il nuovo record del mondo dei 100 misti in vasca corta. Nel corso della International Swimming League, il 24enne statunitense ha fermato il cronometro a ...Fenomenale lo statunitense Caeleb Dressel che nelle semifinali della International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest in vasca da 25 metri, stampa il record del mondo nei 100 ...