GFVip, Elisabetta Gregoraci rivelazioni shock su Briatore: «Mi ha chiesto di sposarlo di nuovo!» (Di lunedì 16 novembre 2020) Una delle protagoniste indiscusse del GFVip 5 è Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl ha immediatamente fatto parlare di sè grazie al flirt con il suo coinquilino Pierpaolo Pretelli. Lei e l'ex velino hanno iniziato una "strana" amicizia, che per ora sembra essersi arenata a causa di alcune situazioni irrisolte di Elisabetta all'esterno della casa più spiata d'Italia. Per Pretelli la vita all'interno del reality non sembra essere affatto semplice, soprattutto dopo l'ultima bomba sganciata dalla Gregoraci. Ieri, 15 Novembre 2020, durante una chiacchierata in giardino Elisabetta ha fatto una rivelazione shock sul suo ex Flavio Briatore. A quanto pare tra i due non sembrerebbe tutto ...

