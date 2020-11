Docente precaria chiede alle scuole i punteggi di chi ha avuto una supplenza con punteggio inferiore al suo. E’ un diritto, sentenza (Di martedì 3 novembre 2020) Una interessante sentenza del TAR del Lazio del 27 ottobre 2020 n° 10965/2020 riconosce un diritto all’accesso agli di una dipendente della scuola che se lo era visto negare, a detta dei giudici in modo illegittimo. L'articolo Docente precaria chiede alle scuole i punteggi di chi ha avuto una supplenza con punteggio inferiore al suo. E’ un diritto, sentenza . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 novembre 2020) Una interessantedel TAR del Lazio del 27 ottobre 2020 n° 10965/2020 riconosce unall’accesso agli di una dipendente della scuola che se lo era visto negare, a detta dei giudici in modo illegittimo. L'articolodi chi haunaconal suo. E’ un

Fabiana13631808 : @GianlucaVacca @via_portami Ma lei in che mondo vive? C'è mai entrato in una scuola? Evidentemente mai. Una docente… - laura110579 : RT @BluDiChina: Da leggere (e verificare) #Azzolina “Lucia Azzolina, docente precaria in Liguria entrata in ruolo a Biella, il 19/6/19 vin… - BluDiChina : Da leggere (e verificare) #Azzolina “Lucia Azzolina, docente precaria in Liguria entrata in ruolo a Biella, il 19/… - infoitinterno : Il virus, la prof precaria e il concorso in extremis: odissea burocratica di una docente - isabeaubless : @xsoniadm @borghi_claudio Infatti.Docente precaria inoccupata sebbene concorso2016 superato,sola,2figli e casa all'… -