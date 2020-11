Rocco Barocco positivo al Covid-19: ricoverato in terapia sub intensiva (Di lunedì 2 novembre 2020) Le condizioni dello stilista italiano destano molta preoccupazione: Rocco BaRocco è positivo al Covid-19 e per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione. Lo stilista Rocco BaRocco è positivo al Covid-19 ed è attualmente ricoverato in terapia sub intensiva presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione per avviare una terapia con ossigeno. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) Le condizioni dello stilista italiano destano molta preoccupazione:Baal-19 e per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione. Lo stilistaBaal-19 ed è attualmenteinsubpresso l’Ospedale del Mare di Napoli. Per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione per avviare unacon ossigeno. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

