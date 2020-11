Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO pesi superpiuma 2020: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) Michael Magnesi si lancia verso la caccia al titolo Mondiale dei pesi superpiuma per la IBO. A Fondi, di fronte a lui ci sarà il ruandese Patrick Kinigamazi, già titolare della corona WBF in questo senso, oltre che pugile di grande esperienza con i suoi 37 anni. Una sfida, quella Mondiale, che è per Magnesi anche la speranza di continuare il suo percorso professionistico da imbattuto (ha vinto tutti i suoi 17 incontri precedenti), oltre che la conclusione di una costante scalata. Dal 2018 a oggi ha infatti conquistato, con una certa rapidità, il titolo italiano, quello mediterraneo IBF, quello Internazionale Silver WBC e quello Intercontinentale IBO. Il suo avversario è però imbattuto da sette anni e ha difeso diverse volte, dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Michaelsi lancia verso la caccia al titolodeiper la IBO. A Fondi, di fronte a lui ci sarà il ruandese Patrick, già titolare della corona WBF in questo senso, oltre che pugile di grande esperienza con i suoi 37 anni. Una sfida, quella, che è peranche la speranza di continuare il suo percorso professionistico da imbattuto (ha vinto tutti i suoi 17 incontri precedenti), oltre che la conclusione di una costante scalata. Dal 2018 a oggi ha infatti conquistato, con una certa rapidità, il titolo italiano, quello mediterraneo IBF, quello Internazionale Silver WBC e quello Intercontinentale IBO. Il suo avversario è però imbattuto da sette anni e ha difeso diverse volte, dal ...

