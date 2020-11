I tifosi del Napoli e la mistificazione della realtà

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sono bastati un paio di articoli pubblicati su Ilsta dopo la partita persa col Sassuolo (articoli nei quali, tra l’altro, venivano riportate cose vere e scontate come, ad esempio, il fatto che la squadra di Gattuso, avendo in organico due fenomenali contropiedisti come Osimhen e Lozano, si esprime decisamente meglio quando gioca di rimessa mentre, al contrario, va in difficoltà quando gli avversari privano gli stessiprofondità, e come le contingenze economiche venutesi a creare con la pandemia in corso, scongiurando le cessioni da più parti paventate dei vari Koulibaly, Fabian Ruiz, Lozano, etc, hanno di fatto evitato/rallentato un processo di ridimensionamento tecnico) affinché tantissimi “odiatori seriali” prendessero d’assalto i canali socialsuddetta testata ...