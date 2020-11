Gigi Proietti è morto: malattia e causa morte. Quanti anni aveva (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto: malattia e causa morte. Quanti anni aveva Gigi Proietti è morto nella notte di lunedì 2 novembre. E forse ci avrebbe riso e fatto ridere sopra sul fatto che se n’è andato non solo nel giorno del suo 80° compleanno (è nato il 2 novembre 1940), ma anche nel giorno dei morti. L’attore romano era ricoverato da diversi giorni in una clinica privata della capitale per problemi di cuore e la notizia non era stata fatta trapelare. Nella giornata di domenica 1° novembre, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Si è spento nella notte, lasciando la compagna Sagitta Alter e le figlie ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020)nella notte di lunedì 2 novembre. E forse ci avrebbe riso e fatto ridere sopra sul fatto che se n’è andato non solo nel giorno del suo 80° compleanno (è nato il 2 novembre 1940), ma anche nel giorno dei morti. L’attore romano era ricoverato da diversi giorni in una clinica privata della capitale per problemi di cuore e la notizia non era stata fatta trapelare. Nella giornata di domenica 1° novembre, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Si è spento nella notte, lasciando la compagna Sagitta Alter e le figlie ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - Marco_Valdo74 : RT @PDUmorista: Chiudono i cinema e muore Sean Connery, chiudono i teatri e muore Gigi Proietti, Piero Angela si sta toccando le palle vist… - psycholunatic_ : RT @BennyS_L: è tutta mattina che sento una profonda tristezza per gigi proietti senza capire davvero il perché, dato che non ho mai guarda… -