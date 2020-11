GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera Paolo Brosio: “La fede non si esibisce” (Di martedì 3 novembre 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip. Il giornalista, entrato in gioco la scorsa puntata, è finito nell’occhio del ciclone per numerosi scivoloni che non sono affatto piaciuti. Uno su tutti un’Ave Maria ripetuto a voce alta nel cuore della notte, che ha portato Alfonso Signorini ad un duro rimprovero: “La fede non si esibisce“. Paolo Brosio, falsa partenza al GF Vip Paolo Brosio è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, avvenuto durante la scorsa puntata, si è così verificato dopo la positività al Covid che ne ha causato lo slittamento. Nonostante ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 novembre 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura dial Grande Fratello Vip. Il giornalista, entrato in gioco la scorsa puntata, è finito nell’occhio del ciclone per numerosi scivoloni che non sono affatto piaciuti. Uno su tutti un’Ave Maria ripetuto a voce alta nel cuore della notte, che ha portatoad un duro rimprovero: “Lanon si esibisce“., falsa partenza al GF Vipè ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, avvenuto durante la scorsa puntata, si è così verificato dopo la positività al Covid che ne ha causato lo slittamento. Nonostante ...

