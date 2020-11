F1 | Lewis Hamilton | “Nessuna garanzia per il 2021” Il britannico potrebbe stupire tutti e lasciare?

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il trionfo e lo scherzetto finale? Chissà. Quel che è certo è che ilsi avvia a vincere il suo settimo titolo mondiale in F1 e la Mercedes ha già messo in cassaforte il settimo iride consecutivo tra i costruttori. La doppietta delle Frecce Nere a Imola ha posto la parola fine da questo punto di vista in un campionato che, per quanto si può immaginare, non è mai stato in discussione. In Turchia, dovrebbe arrivare l’ufficialità per, ma quel che però ancora non viene annunciato e quello che sarà il futuro dell’asso nativo di Stevanage. Di fatto la trattativa tra LH44 e la Stella a tre punte resta aperta per il rinnovo del contratto in vista del 2021. Da questo punto di vista l’alfiere di Brackley ha ...