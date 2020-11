Ema Kovac Instagram, stratosferica a bordo piscina: «Wow… Capolavoro» (Di lunedì 2 novembre 2020) Su Instagram un nuovo scatto stratosferico di Ema Kovac, modella croata, entrata nel cuore del grande pubblico per aver interpretato “Madre Natura” all’ultima edizione di ‘Ciao Darwin’, il programma record di ascolti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane, diventata ancora più popolare grazie all’adventure game di Raidue ‘Pechino Express’, a cui ha partecipato in coppia con l’amica e collega Dayane Mello, ha postato una foto in costume da sogno. leggi anche l’articolo —> Carmen Di Pietro immagini che lasciano il segno: in lingerie su Instagram incanta Ema Kovac Instagram, stratosferica a bordo piscina: «Wow… Capolavoro» Ema ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Suun nuovo scatto stratosferico di Ema, modella croata, entrata nel cuore del grande pubblico per aver interpretato “Madre Natura” all’ultima edizione di ‘Ciao Darwin’, il programma record di ascolti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane, diventata ancora più popolare grazie all’adventure game di Raidue ‘Pechino Express’, a cui ha partecipato in coppia con l’amica e collega Dayane Mello, ha postato una foto in costume da sogno. leggi anche l’articolo —> Carmen Di Pietro immagini che lasciano il segno: in lingerie suincanta Ema: «Wow…» Ema ...

giosalvu0 : Complimenti. Una Bellissima Coppia! Madre Natura infiamma anche il red carpet di Roma: la più bella è Ema… - RiggerStar : RT @VanityFairIt: Un grande dubbio si consuma sul red carpet: sarà più sexy Valeria Marini, in uno dei suoi signature look, o Ema Kovac, co… - VanityFairIt : Un grande dubbio si consuma sul red carpet: sarà più sexy Valeria Marini, in uno dei suoi signature look, o Ema Kov… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Kovac Ema Kovac Instagram, stratosferica a bordo piscina: «Wow... Capolavoro» UrbanPost Valeria Morini

“Sarà un Uomini e Donne moderno, al passo coi tempi”, promette Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione di Maria De Filippi, dopo la registrazione della prima puntata che andrà in onda il ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, chi si rivede! Il loro amore sfila alla Festa del cinema di Roma tra tante coppie e vip super sexy

Toh, chi si rivede! La coppia di attori illumina il red carpet. E sfila tra Valeria Marini, Serena Autieri, Alessia Fabiani e... guarda chi c'era ...

“Sarà un Uomini e Donne moderno, al passo coi tempi”, promette Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione di Maria De Filippi, dopo la registrazione della prima puntata che andrà in onda il ...Toh, chi si rivede! La coppia di attori illumina il red carpet. E sfila tra Valeria Marini, Serena Autieri, Alessia Fabiani e... guarda chi c'era ...