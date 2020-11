E’ morto a Roma Gigi Proietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Addio al mattatore (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione Gigi Proietti, amatissimo attore di cinema e teatro, è morto nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Questa la comunicazione della famiglia: ”Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Da Mandrake di Febbre da cavallo al maresciallo Rocca della tv … E’ morto a Roma Gigi Proietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Addio al mattatore Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione, amatissimo attore di cinema e teatro, ènelin cui avrebbe compiuto 80 anni. Questa la comunicazione della famiglia: ”Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Da Mandrake di Febbre da cavallo al maresciallo Rocca della tv … E’, neldel suoalImpronta Unika.

