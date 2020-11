Accesa lite sul set del film su Caravaggio tra Scamarcio e Brenno Placido

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) I due sono impegnati con le riprese del“L’Ombra di” Non sempre si può andare d’accordo, anche sul set e anche tra attori. Secondo quanto riporta “Libero” si sarebbe creata una situazione di tensione tra, Riccardoe il figlio del regista Michele. Secondo il quotidiano i due sarebbero quasi arrivati alle mani, con urla in faccia e il pronto intervento, per dividerli, dei tecnici di produzione. Nel set del, girato tra Roma e Napoli, sono impregnati anche Micaela Ramazzotti, Isabelle Huppert e Louis Garrel. Motivo dello scontro sarebbe stata una affermazione diche avrebbe detto che il collega non capiva le battute e che quindi non dava la giusta ...