Volo militare d' urgenza dalla Sardegna per un uomo in pericolo di vita

Paziente grave trasportato con un Falcon 50 da Cagliari a Venezia, per poi essere ricoverato a Padova

Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare.

Volo dell'Aeronautica Cagliari-Venezia per un uomo in fin di vita

CAGLIARI. Un uomo di 59 anni, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, è stato trasportato d'urgenza nel primo pomeriggio da Cagliari a Venezia a bordo di un aereo Falcon 50 del 3 ...

