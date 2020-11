Tu Si Que Vales 2020 Kyle Cragle vola in finale (video)

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 1 novembre 2020) Tu si Que31 ottobreconquista tutti e va in) Tu Si Queha lasciato a bocca aperto i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi oltre che Sabrina Ferilli e il pubblico, assomiglia quasi a Jim Carrey di cui racconta fa le smorfie da quando era ragazzo con il fratello.lavora come make-up artist e come drag queen e fa anche queste esibizioni da ginnasta vestito da drag queen. Per lui si spalancano le porte dellagrazie ai 4 “vale” dei giudici e al 100% del pubblico presente in studio, a quel punto i 4 giudici li raggiungono sul palco dandogli così ...