Suburra | c’è anche Donatella Rettore nella terza stagione

La hit di Donatella Rettore Splendido Splendente fa parte della colonna sonora della terza stagione di Suburra, disponibile su Netflix C'è anche Donatella Rettore nella terza stagione di Suburra, in streaming su Netflix da venerdì 30 Ottobre 2020: la hit Splendido Splendente dell'istrionica cantautrice di Castelfranco Veneto si può ascoltare, infatti, nel terzo episodio della stagione finale della serie con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. nella fattispecie, per arricchire musicalmente Suburra è stato scelto un remix del pezzo che a Rettore

