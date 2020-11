Renato Zero, durissimo con la Bertè: “Capitolo chiuso” (Di domenica 1 novembre 2020) In un’intervista Renato Zero oltre al concerto per i suoi 70 anni parla anche dell’amicizia, ormai al capolinea, con Loredana Bertè, dopo dichiarazioni della cantante nella biografia pubblicata qualche anno fa. Chi non ci sarà alla grande festa che ha in mente Renato Zero per i suoi 70 anni è la Bertè con la quale il rapporto d’amicizia si è raffreddato da diversi anni soprattutto dopo le paroleArticolo completo: Renato Zero, durissimo con la Bertè: “Capitolo chiuso” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020) In un’intervistaoltre al concerto per i suoi 70 anni parla anche dell’amicizia, ormai al capolinea, con Loredana Bertè, dopo dichiarazioni della cantante nella biografia pubblicata qualche anno fa. Chi non ci sarà alla grande festa che ha in menteper i suoi 70 anni è la Bertè con la quale il rapporto d’amicizia si è raffreddato da diversi anni soprattutto dopo le paroleArticolo completo:con la Bertè: “Capitolo chiuso” dal blog SoloDonna

