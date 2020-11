L’anima ha bisogno di Bellezza (Di domenica 1 novembre 2020) I teatri, non hanno mai riaperto dalla prima chiusura, nonostante tutto l’impegno e il rispetto di ogni protocollo, oggi siamo ripiombati nel silenzio. Il silenzio è freddo. Il silenzio è doloroso. Il silenzio è la voce della morte Di Francesco Ivan Ciampa La mia prima idea, il mio primo pensiero, dopo l’ultimo decreto è stato quello di recarmi subito alla Galleria dell’Accademia. La fortuna di essere a Firenze è stata una vera boccata d’ossigeno. Perché proprio alla Galleria? Perché avevo l’esigenza, la sete e la fame di Michelangelo. E dei suoi “prigioni”. Non so perché la mente mi ha riportato proprio alle ultime creazioni del genio michelangiolesco, ma credo siano l’immagine emblematica di ciò che la nostra vita artistica sta vivendo. Le figure nella ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 novembre 2020) I teatri, non hanno mai riaperto dalla prima chiusura, nonostante tutto l’impegno e il rispetto di ogni protocollo, oggi siamo ripiombati nel silenzio. Il silenzio è freddo. Il silenzio è doloroso. Il silenzio è la voce della morte Di Francesco Ivan Ciampa La mia prima idea, il mio primo pensiero, dopo l’ultimo decreto è stato quello di recarmi subito alla Galleria dell’Accademia. La fortuna di essere a Firenze è stata una vera boccata d’ossigeno. Perché proprio alla Galleria? Perché avevo l’esigenza, la sete e la fame di Michelangelo. E dei suoi “prigioni”. Non so perché la mente mi ha riportato proprio alle ultime creazioni del genio michelangiolesco, ma credo siano l’immagine emblematica di ciò che la nostra vita artistica sta vivendo. Le figure nella ...

ClemyIan : Quante bugie si dicono pur di fingere che va tutto bene e che non abbiamo bisogno di chi non si fa più vivo, di chi… - xmarkang : 'Stare da soli ci dà l'opportunità di toglierci di dosso la maschera e i finti sorrisi e di dare spazio al nostro i… - MaxDunaz : @SoloAnto76 Bisogno di qualcuno che ti scaldi l’anima?!? - giudittacleric1 : Ho bisogno di respirare l’aria di montagna e bere l’acqua congelata lungo il sentiero che ti rinfresca l’anima awwww - alucab : RT @teoxandra: @alucab Corretto. Appoggio la strategia. Ci vuole cultura, poesia e arte in generale. Abbiamo bisogno di nutrire anche l’ani… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anima bisogno MotoGp, Morbidelli: «Devo tutto a Rossi. Dopo la morte di mio padre mi chiuse in una stanza e disse: “se hai... Corriere della Sera