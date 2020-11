DIRETTA Sampdoria Genoa – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 1 novembre 2020) Il Derby della Lanterna, ossia la sfida tra Sampdoria e Genoa chiuderà la domenica relativa alla 6° giornata di Serie A 2020/21. La sfida doriani e grifoni avrà inizio alle ore 20.45 domenica 1° Novembre allo stadio Marassi di Genova. Le scelte degli allenatori Ranieri non cambierà il suo classico 4-4-2, con Ramirez confermato partner d’attacco di Quagliarella, Jankto e Damsgaard esterni alti di centrocampo che presenterà nella zona centrale Thorsby e Ekdal, con difesa presidiata da Yoshida e Tonelli, con Augello e Bereszynski terzini. Genoa che ha recuperato gran parte degli indisponibili fermati dal Covid: difesa titolare a 3 con Goldaniga, Zapata e Masiello, Czyborra e Ghiglione esterni a tutta fascia, Pandev-Scamacca riconfermato davanti dopo la buona prestazione in Coppa ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Il Derby della Lanterna, ossia la sfida trachiuderà la domenica relativa alla 6° giornata di Serie A 2020/21. La sfida doriani e grifoni avrà inizio alle ore 20.45 domenica 1° Novembre allo stadio Marassi di Genova. Le scelte degli allenatori Ranieri non cambierà il suo classico 4-4-2, con Ramirez confermato partner d’attacco di Quagliarella, Jankto e Damsgaard esterni alti di centrocampo che presenterà nella zona centrale Thorsby e Ekdal, con difesa presidiata da Yoshida e Tonelli, con Augello e Bereszynski terzini.che ha recuperato gran parte degli indisponibili fermati dal Covid: difesa titolare a 3 con Goldaniga, Zapata e Masiello, Czyborra e Ghiglione esterni a tutta fascia, Pandev-Scamacca riconfermato davanti dopo la buona prestazione in Coppa ...

