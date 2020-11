Coronavirus, il governo prepara una nuova stretta. L’ipotesi delle Regioni: no a spostamenti per gli over 70. Fontana: servono misure uniformi (Di domenica 1 novembre 2020) Concluso il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni per decidere i nuovi interventi. Toti (Liguria): no a lockdown generali. Per Fontana (Lombardia): servono misure uniformi in tutto il territorio. Lunedì Conte riferirà in Parlamento (alle 12 alla Camera e alle 17 a Palazzo Madama) prima della firma del nuovo Dpcm Leggi su ilsole24ore (Di domenica 1 novembre 2020) Concluso il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di, province e Comuni per decidere i nuovi interventi. Toti (Liguria): no a lockdown generali. Per(Lombardia):in tutto il territorio. Lunedì Conte riferirà in Parlamento (alle 12 alla Camera e alle 17 a Palazzo Madama) prima della firma del nuovo Dpcm

