Nuovo Dpcm, le nuove misure già a partire da lunedì. L’annuncio di conte (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe conte e la maggioranza si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, 31 ottobre, dopo cinque ore di lungo confronto. E ora la notizia da parte di fonti parlamentari è quello di un discorso ufficiale da parte del presidente previsto per lunedì 2 novembre alla Camera. L’oggetto saranno comunicazioni importanti sull’emergenza Covid. È stato a seguito dell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile sui nuovi contagi da Covid-19, che il presidente del Consiglio ha convocato oggi un incontro per studiare nuove misure restrittive, tra le quali alcuni possibili lockdown territoriali. Al tavolo, oltre a Giuseppe conte, si sono seduti i capidelegazione della maggioranza, il ministro ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 ottobre 2020) Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppee la maggioranza si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, 31 ottobre, dopo cinque ore di lungo confronto. E ora la notizia da parte di fonti parlamentari è quello di un discorso ufficiale da parte del presidente previsto per lunedì 2 novembre alla Camera. L’oggetto saranno comunicazioni importanti sull’emergenza Covid. È stato a seguito dell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile sui nuovi contagi da Covid-19, che il presidente del Consiglio ha convocato oggi un incontro per studiarerestrittive, tra le quali alcuni possibili lockdown territoriali. Al tavolo, oltre a Giuseppe, si sono seduti i capidelegazione della maggioranza, il ministro ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - _martinaaa___ : RT @Masse78: NEL NUOVO DPCM DATECI IL BONUS CHIRURGO PLASTICO PER LE ORECCHIE A SVENTOLA CHE CI VERRANNO A FORZA DI PORTARE LE MASCHERINE. - Assommoir_P : RT @Labbufala: Nuovo #Dpcm: il 2020 finisce a mezzanotte di oggi. -