LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo ritarda la partenza (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Un corridore aveva preso regolarmente il via, è Luis Angel Maté della Cofidis che è poi tornato indietro. 12.20 Il gruppo non è ancora partito. Sembra esserci qualche problema, sembra essere in atto una sorta di protesta da parte dei corridori, con Chris Froome in prima linea. 12.18 Tagliato il nastro, i corridori stanno per partire alla volta del chilometro 0. 12.14 oggi Richard Carapaz veste la maglia verde, dopo essere stato raggiunto da Primoz Roglic nella generale. Stesso tempo per loro, ma lo sloveno della Jumbo-Visma vanta migliori piazzamenti del suo avversario. @RichardCarapazM de verde…¿Cómo le sienta? The green jersey is ready for the stage 11 @INEOSGrenadiers #LaVuelta20 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Un corridore aveva preso regolarmente il via, è Luis Angel Maté della Cofidis che è poi tornato indietro. 12.20 Ilnon è ancora partito. Sembra esserci qualche problema, sembra essere in atto una sorta di protesta da parte dei corridori, con Chris Froome in prima linea. 12.18 Tagliato il nastro, i corridori stanno per partire alla volta del chilometro 0. 12.14Richard Carapaz veste la maglia verde, dopo essere stato raggiunto da Primoz Roglic nella generale. Stesso tempo per loro, ma lo sloveno della Jumbo-Visma vanta migliori piazzamenti del suo avversario. @RichardCarapazM de verde…¿Cómo le sienta? The green jersey is ready for the stage 11 @INEOSGrenadiers #La20 ...

infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de la Farrapona. Durissimo! - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, stesso tempo per Carapaz! - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: 70 km alla fine. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro battistrada - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: a 30 km dal traguardo il plotone si avvicina ai fuggitivi - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo. Mitchelton Astana e Deceun… -