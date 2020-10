Le ' utilissime' interrogazioni della Lega | ' Fuori la verità sui numeri dell' epidemia in Cina'

(Di sabato 31 ottobre 2020) Quando si dice 'va bene tutto, purché si faccia polemica'. Non si vede altra ragione valida dietro l'interrogazione parlamentare presentata ai ministrisalute e degli esteri europei dai deputati ...

Ultime Notizie dalla rete : utilissime interrogazioni

Globalist.it

Quando si dice 'va bene tutto, purché si faccia polemica'. Non si vede altra ragione valida dietro l'interrogazione parlamentare presentata ai ministri della salute e degli esteri europei dai deputati ...Chi non ha invidiato quei compagni che preparavano verifiche e interrogazioni leggendo una sola volta il ... sono di grande aiuto i frutti rossi. Ma non solo, sono utilissime anche le verdure a foglia ...