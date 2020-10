Situazione grave | indice Rt a 1 7 In 11 Regioni il rischio è elevato

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Galici L'epidemia di coronavirus &e; in peggioramento nel Paese e mentre si aspetta di capire se il dpcm possa rallentare la corsa del contagio, l'Rt &e; salito a 1.7 Il report settmanale Iss, come prevedibile, disegna uno scenario in peggioramento per l'Italia. L'Rt &e; salito a 1.7, solo una settimana fa era a 1.5, e i nuovi casi di coronavirus sono in aumento in tutto il Paese. Dal nuovo bollettino emerge che ogni regione del Paese sta subendo delle criticit&a; e l'unica a non mostrare, al momento, situazioni particolarmente preoccupanti &e; il Molise. A differenza della prima ondata, dove l'epidemia era concentrata in poche aree, questa volta si assiste a un peggioramento diffuso su tutto il territorio, in ...