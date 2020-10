L’Aria che tira, la coppia Merlino-Parenzo funziona. Perché non portare avanti l’esperimento? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una tv in continua emergenza che con l’emergenza ha ormai imparato a convivere. Ma a volte gli imprevisti possono stimolare la fantasia e regalare soluzioni che altrimenti non sarebbero mai state adottate. Ecco allora che il covid, capace di spedire ai box decine di conduttori, nel caso de L’Aria che tira si è rilevato un sostegno “prezioso” – virgolette d’obbligo – per andare alla scoperta di formule inedite. La positività al coronavirus di un autore del talk di La7 ha costretto Myrta Merlino a casa per una settimana. Pur rimanendo collegata, in studio a sostenerla è arrivato inaspettatamente David Parenzo, che il programma lo condusse nella versione estiva del 2017. Quello di Merlino e Parenzo è stato un duetto a dir poco perfetto, ... Leggi su tvblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una tv in continua emergenza che con l’emergenza ha ormai imparato a convivere. Ma a volte gli imprevisti possono stimolare la fantasia e regalare soluzioni che altrimenti non sarebbero mai state adottate. Ecco allora che il covid, capace di spedire ai box decine di conduttori, nel caso de L’Aria chesi è rilevato un sostegno “prezioso” – virgolette d’obbligo – per andare alla scoperta di formule inedite. La positività al coronavirus di un autore del talk di La7 ha costretto Myrtaa casa per una settimana. Pur rimanendo collegata, in studio a sostenerla è arrivato inaspettatamente David, che il programma lo condusse nella versione estiva del 2017. Quello diè stato un duetto a dir poco perfetto, ...

